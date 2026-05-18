Rusia dice que riesgos nucleares aumentan cada día por ataques cerca planta de Zaporiyia

"Se trata de enormes riesgos nucleares que aumentan cada día", dijo Lijachov, citado por la agencia TASS.

Agregó que "solo en las últimas 24 horas se han producido decenas de ataques en la zona aledaña a la planta y en la ciudad" de Energodar, que acoge la mayor central nuclear de Europa.

"Hemos registrado varios ataques directos contra (instalaciones de) la central nuclear de Zaporiyia", aseguró.

Lijachov afirmó que debido a los ataques ucranianos, el suministro eléctrico en Energodar estuvo interrumpido durante 11 horas.

"Ya lo hemos restablecido, pero sigue fallando periódicamente", apuntó.

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El pasado fin de semana, el director de la agencia nuclear rusa ya acusó al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de ignorar los ataques diarios de Kiev contra la planta de Zaporiyia.

"Resulta alarmante que la Secretaría del OIEA se haga la de la vista gorda ante los ataques diarios de las Fuerzas Armadas ucranianas contra la central nuclear de Zaporiyia", aseveró.

Añadió que "la escalada de la situación en la zona de la central nuclear de Zaporiyia será un tema clave en las próximas consultas con la dirección del OIEA, que prevemos que tendrán lugar a mediados de julio.

El sábado, los directivos de la planta denunciaron que un dron ucraniano atacó las instalaciones, cayendo cerca de los reactores sin detonar.

Además, la semana pasada, la dirección de la central informó de dos empleados heridos por ataque ucraniano, cuando estaban a 100 metros de la planta.

Desde marzo de 2022, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de atacar la planta, y desde ese mismo año el OIEA mantiene un equipo permanente de inspectores en esta instalación.