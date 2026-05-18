Seúl apunta a una coexistencia pacífica de "dos Estados" con Pionyang en documento oficial

"Considerando la realidad de que el Sur y el Norte existen de facto como dos Estados, buscamos desarrollar las relaciones intercoreanas hacia una relación de coexistencia pacífica orientada a la unificación", señala el documento, en el que Seúl expone su política hacia Corea del Norte y repasa el estado de las relaciones intercoreanas.

La postura de la actual Administración de Lee Jae-myung contrasta con la de su predecesor, Yoon Suk-yeol, del principal partido conservador, que priorizaba la presión sobre Pionyang y la entrada de información externa para propiciar cambios dentro del régimen norcoreano.

El último cambio de Seúl coincide de manera parcial con la postura del Norte, que lleva tiempo defendiendo la idea de que las dos Coreas son Estados separados, una planteamiento ya incorporado en su Constitución revisada.

En la última versión de la Carta Magna de Pionyang, sin embargo, se eliminaron todas las referencias a la reunificación con el Sur, según el texto revisado por la agencia local de noticias Yonhap a principios de mes.

Asimismo, Pionyang ha calificado a Seúl como un "Estado hostil" en diversas publicaciones de sus medios estatales y declaraciones de su mandatario, Kim Jong-un, aunque tal señalamiento no aparece en la Constitución revisada.

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El 'Libro blanco' surcoreano fija tres principios para su nueva política: respeto al sistema norcoreano, rechazo a una unificación por absorción y ausencia de actos hostiles contra el Norte.

Pese a la postura conciliadora de la Administración de Lee, que tomó posesión el año pasado, Pionyang sigue rechazando el diálogo y criticando duramente el objetivo de desnuclearización que sigue vigente en la agenda de Seúl y Washington.

El 'Libro blanco' reconoce que las relaciones intercoreanas siguen paralizadas: según sus estadísticas, no hubo desplazamientos de personas en el período 2021-2025, y tampoco se registró comercio bilateral de 2023 a 2025.

La publicación del documento, no obstante, se produce en medio de la primera visita deportiva de Corea del Norte al Sur en ocho años, en un evento que podría servir para reducir las tensiones en la región.

El domingo llegó a Corea del Sur el equipo femenino norcoreano Naegohyang FC para disputar el miércoles una semifinal de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol contra la escuadra surcoreana Suwon FC.