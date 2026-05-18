Sheinbaum ofrece diálogo ante huelga y bloqueo de maestros rumbo al Mundial de Fútbol 2026

“Son algunos maestros, no son todos los maestros, eso primero”, puntualizó la mandataria en su conferencia diaria en el Palacio Nacional de Ciudad de México, al ser consultada sobre el anuncio de la coordinadora, uno de los principales sindicatos del magisterio en México.

Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública mantienen canales abiertos con los maestros inconformes.

“Hay mesas de trabajo con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Educación Pública. O sea, se va a atender”, sostuvo.

La presidenta fue cuestionada también sobre la posibilidad de bloqueos durante los partidos del Mundial, particularmente en Ciudad de México, una de las sedes mexicanas del torneo que el país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

“Hay que respetar las libertades y, al mismo tiempo, que se desarrolle el Mundial, o sea, es la tarea de todo Gobierno. Vamos a trabajar bien como siempre lo hemos hecho”, respondió Sheinbaum.

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La CNTE anunció en la víspera una huelga nacional indefinida desde el 1 de junio, con una marcha del monumento Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad de México, la principal y más grande plaza pública del país, donde prevé instalar un plantón y definir nuevas acciones de protesta.

El anuncio ocurre pocos días antes del inicio del Mundial, cuyo partido inaugural será el 11 de junio en Ciudad de México, por lo que dirigentes de la CNTE advirtieron que buscarán aprovechar “la ventana” internacional del torneo para visibilizar sus demandas.

Al preguntarle si se permitirá el ingreso de los maestros al Zócalo, donde se preparan estructuras para un festival de seguidores del Mundial, Sheinbaum insistió en la negociación.

“Tiene que haber diálogo. Vamos a dialogar con ellos a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública”, afirmó.

Los maestros rechazaron el aumento salarial del 9 % anunciado por el Gobierno federal y acusaron a las autoridades de responder con “migajas” a sus exigencias.

Entre las principales demandas de los educadores están la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, cambios al sistema de pensiones y jubilaciones docentes, la eliminación de reformas educativas anteriores y un aumento salarial mayor.