Tajani pide a Israel garantizar la seguridad de los activistas italianos de la Flotilla

El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan algunos de los buques.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, Tajani ha realizado gestiones diplomáticas ante el Gobierno israelí para exigir garantías sobre las condiciones y el trato que recibirán los activistas italianos en caso de ser detenidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Asimismo, el jefe de la diplomacia italiana ha ordenado a la Unidad de Crisis de su ministerio y a las embajadas de Italia en Tel Aviv, Ankara y Nicosia que den "todos los pasos necesarios para proteger la seguridad de los italianos y asistirles en caso de desembarco".

Por su parte, el embajador italiano en Tel Aviv, Luca Ferrari, también se ha puesto en contacto con las autoridades israelíes para velar por la seguridad de sus compatriotas.

Actualmente hay ya ocho barcos interceptados, según el localizador de la flota en la página web de la Flotilla, y las embarcaciones se encuentran aproximadamente a 250 millas náuticas de la costa de Gaza, explican.