Takaichi defiende el multilateralismo y la ONU ante la "situación internacional inestable"

"En la actual situación internacional inestable, es más importante que nunca que los países miembros de las Naciones Unidas se unan en lugar de dividirse. El firme apoyo de Japón al multilateralismo, con las Naciones Unidas como eje central, es universal", dijo Takaichi al inicio de la reunión.

El portugués, por su parte, celebró el apoyo de Japón al organismo cuando se cumplen 70 años de su admisión como Estado miembro, y definió al archipiélago como un socio "generoso y fiable".

Guterres, cuyo mandato finaliza en diciembre, destacó también la necesidad de reformar la ONU para adaptarla al mundo actual, y en especial el Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) tienen poder de veto frente a los diez miembros rotativos.

"Un miembro permanente puede iniciar una guerra, violar el derecho internacional y luego usar el veto para garantizar su impunidad", criticó el responsable, en clara alusión a Estados Unidos y su guerra contra Irán, pero también a Rusia y su invasión de Ucrania.

Guterres se encuentra en Japón para participar en la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema para la Coordinación de Naciones Unidas (JJE), que se celebra por primera vez en Asia.

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Su viaje coincide también con el 70 aniversario de la entrada de Japón en la ONU, una ocasión que el portugués celebró este lunes con un discurso en Tokio en el que dijo que el organismo "se ha beneficiado enormemente" de la generosidad y el compromiso con el sistema multilateral del archipiélago.