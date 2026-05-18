Trump anima a los republicanos de Kentucky a votar contra Massie, su azote en el Congreso

"El peor congresista en la larga y gloriosa historia del Partido Republicano es Thomas Massie. Es un obstruccionista y un necio. Voten para destituirlo mañana, martes. ¡Será un gran día para Estados Unidos!", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Aunque la difícil relación entre Trump y Massie se remonta al primer mandato del republicano, ha sido en esta segunda etapa cuando las diferencias entre ambos se han consolidado.

Massie fue uno de los dos únicos republicanos del Congreso que votaron en contra del "gran y hermoso proyecto de ley" de Trump, su norma estrella de impuestos y gastos.

Además, el congresista fue coautor junto con el demócrata Ro Khanna de la ley que obligaba al Departamento de Justicia a hacer públicos todos los documentos del caso Jeffrey Epstein en un plazo de 30 días y a la que Trump se opuso en un principio.

Trump se ha tomado las primarias de Kentucky como una especie de venganza contra Massie y como un test para medir su poder entre las bases republicanas.

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Con sus mensajes en redes trata de influir en el sentido del voto de los republicanos de Kentucky, como ya lo hizo antes en las primarias de Luisiana este fin de semana, donde logró que el senador Bill Cassidy fuera derrotado frente a Julia Letlow, la candidata a la que él apoyó.

A principios de este mes, en Indiana, Trump también propició la derrota de un grupo de representantes republicanos a quienes responsabilizaba de haber hecho fracasar su plan de redistribución de distritos electorales.

Está previsto que este martes acuda también a Kentucky el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a hacer campaña por Ed Gallrein, el candidato apoyado por Trump.