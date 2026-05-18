Turquía condena el asalto israelí a la Flotilla de Gaza como "piratería"

"Condenamos la intervención de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flotilla Global Sumud que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza, intervención que representa un nuevo acto de piratería", señala el comunicado turco.

Ankara exige a Israel "poner fin de inmediato a la intervención" y "liberar sin condiciones a los participantes de la flotilla interceptados".

"Estamos haciendo gestiones para que nuestros ciudadanos en la flotilla puedan volver a nuestro país de forma segura y hacemos un seguimiento estrecho en cooperación con otros países", agrega la nota.

El comunicado insta a la comunidad internacional a adoptar sin tardanza "una postura común y resuelta contra las acciones ilegales de Israel".

Entre los 426 activistas de 39 países distintos a bordo de los 52 barcos actualmente en rumbo a Gaza hay también 96 ciudadanos turcos, según la agencia turca Anadolu.

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El Ejército israelí comenzó este lunes a interceptar los barcos de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, según se puede ver en la retransmisión en directo de los propios barcos, donde se observa cómo los militares abordan algunos de los buques.

Actualmente hay ya once barcos interceptados, según el localizador de la flota en la página web de la Flotilla, y las embarcaciones se encuentran aproximadamente a 80 millas náuticas al oeste de Chipre, a una distancia de unas 250 millas de la costa de Gaza.