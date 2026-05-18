Ucrania ficha al primer seleccionador extranjero de su historia, el italiano Maldera

Maldera, que este mismo 18 de mayo cumple 55 años, ha sido durante su carrera entrenador asistente en los banquillos del Milán, el Brighton inglés y el Olympique de Marsella de Francia y ha firmado con Ucrania por dos años.

El técnico italiano ya trabajó con el equipo nacional ucraniano entre 2016 y 2021 como asistente del entonces seleccionador y hoy presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol Andrí Shevchenko, con el que Maldera coincidió en el Milan cuando Andrei Shevchenko era jugador.

Maldera sustituye al frente de la selección ucraniana a Sergueí Rebrov, un exfutbolista de la generación de Shevchenko que fue cesado el mes pasado tras no lograr calificar a Ucrania para el Mundial que se celebrará este verano en Canadá, México y EE.UU.