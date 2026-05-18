Un dron con explosivos de supuesto origen ucraniano se estrella en Lituania

El dron fue encontrado por una persona que cortaba el césped en la aldea de Samane, según la radiotelevisión pública LRT.

La zona fue acordonada por la policía y este lunes por la tarde la carga explosiva del dron fue neutralizada, informó Comisaría Principal de Policía del Condado de Utena en su cuenta de Facebook.

Según LRT, funcionarios lituanos sospechan que el dron procedía de Ucrania, ya que no se trata de un vehículo aéreo no tripulado del tipo Shahed utilizado frecuentemente por Rusia.

La primera ministra de Lituania, Inga Ruginienė, escribió en Facebook que convocará una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para debatir el último incidente relacionado con drones.

La página web del periódico Lietuvos Rytas citó a fuentes militares que afirmaron que el dron, que se estrelló a 55 kilómetros de Bielorrusia, no había sido detectado.

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Vaidotas Beniusis, redactor jefe del portal de noticias 15min.lt, declaró a EFE que cree que el aparente fallo en la detección del dron no provocará una crisis política como la ocurrida en Letonia.

En ese país báltico dos vehículos aéreos no tripulados impactaron recientemente en una infraestructura energética en la ciudad de Rēzekne, lo que provocó el despido del ministro de Defensa, Andris Sprūds, y a una crisis de Gobierno que terminó con la dimisión de la primera ministra, Evika Siliņa.

El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, afirmó en Facebook que el ejército investiga las circunstancias del incidente.

No es la primera vez que un dron se estrella en Lituania.

En marzo, un dron ucraniano también cayó sobre el lago Lavys, en el distrito de Varėna, cerca de la frontera con Bielorrusia.

Según las autoridades, estaba destinado a atacar Rusia, pero entró en Lituania después de que equipos rusos de guerra electrónica alteraran su trayectoria.

El año pasado, drones rusos Gerbera entraron dos veces en Lituania, uno de ellos con explosivos.

Vilna determinó que los drones estaban dirigidos contra Ucrania, pero entraron accidentalmente en Lituania cuando los ucranianos utilizaron guerra electrónica para desviar sus rutas de vuelo.