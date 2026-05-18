Unas 60.000 personas viven en México con enfermedad inflamatoria intestinal

Por ello, en el marco del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal que se conmemora cada 19 de mayo, especialistas llaman a no normalizar síntomas como diarrea crónica, sangrado rectal, dolor abdominal recurrente o pérdida de peso sin causa aparente.

De acuerdo a los especialistas, sus manifestaciones iniciales pueden parecerse a infecciones, síndrome de intestino irritable u otros trastornos digestivos comunes, lo que retrasa la consulta médica, el diagnóstico y el inicio de un tratamiento oportuno.

Aunque México no cuenta con un registro nacional actualizado y público que permita conocer con precisión cuántas personas están diagnosticadas, un estudio publicado en la Revista de Gastroenterología de México con datos del Sistema Nacional de Salud mostró que, entre los casos atendidos, la colitis ulcerosa concentraba casi ocho de cada diez registros, mientras que la enfermedad de Crohn representaba poco más de dos de cada diez.

La EII no se confirma con una sola prueba, ya que su diagnóstico requiere integrar la historia clínica, exploración física, estudios de laboratorio, pruebas en heces, endoscopia, colonoscopia, biopsia y, en algunos casos, estudios de imagen.

Una revisión científica publicada en 2024 en Diagnostics señala que el abordaje diagnóstico debe combinar laboratorio, endoscopia, patología e imagen, debido a que la enfermedad puede variar en localización, severidad y evolución.

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La colitis ulcerosa afecta principalmente el colon y el recto. Cuando la inflamación se mantiene durante años o compromete grandes segmentos del colon, puede aumentar el riesgo de cáncer colorrectal, por lo que el seguimiento médico resulta clave.

La enfermedad de Crohn, en cambio, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, aunque suele comprometer con mayor frecuencia el intestino delgado. Entre sus complicaciones pueden aparecer anemia, desnutrición, obstrucciones, fístulas, úlceras o necesidad de cirugía.

A nivel mundial, la carga de la EII ha aumentado en las últimas décadas. Un análisis publicado en 2026 con datos del estudio Global Burden of Disease reportó que, aunque algunos indicadores ajustados por edad han disminuido, el número absoluto de casos creció entre 1990 y 2021 en países del Grupo de los veinte (G20) principal foro internacional para la cooperación económica, política y financiera.

Más allá de los síntomas digestivos, la EII puede afectar la salud emocional, la vida laboral, las relaciones sociales y la autonomía de quienes la padecen. La imprevisibilidad de los brotes, el dolor, la fatiga y la urgencia de acudir al baño pueden generar ansiedad, aislamiento y deterioro en la calidad de vida.

Ante estas señales, la recomendación es acudir con un profesional de la salud y evitar la automedicación, pues un diagnóstico oportuno puede reducir complicaciones y permitir que las personas con EII mantengan un mejor control de una condición crónica que requiere seguimiento especializado.