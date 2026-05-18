Unicef amplía su respuesta al brote de ébola y alerta del riesgo para los niños

Como parte de la respuesta, la agencia movilizó cerca de 50 toneladas de material sanitario, incluidos equipos de protección personal, desinfectantes, jabón y suministros de agua potable hacia la ciudad congoleña de Bunia, y tiene previsto desplegar próximamente un equipo de respuesta rápida para apoyar labores técnicas y campañas de información comunitaria.

UNICEF informó además de la activación de su máximo nivel interno de emergencia (Nivel 3), una medida que permite acelerar la movilización de fondos, personal y recursos operativos para reforzar la respuesta en las áreas afectadas y en riesgo.

La organización hizo un llamado para garantizar un acceso humanitario "inmediato, seguro y sostenido" a las comunidades afectadas, especialmente en el este de la RDC, y subrayó la importancia del trabajo con gobiernos, comunidades locales y personal sanitario de primera línea para contener la propagación del virus.

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) informó este lunes de "116 muertes" sospechosas por el brote del virus del ébola declarado el pasado viernes por las autoridades del país africano, en la provincia de Ituri, que afectó a dos nuevas zonas en el este congoleño.

De momento, ni la OMS ni los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana (UA) han actualizado su cifra de fallecidos, que mantienen en 88 y en la que se incluye un caso importado en Uganda.

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Por su parte, UNICEF advirtió de que "la inseguridad, las dificultades de acceso humanitario y la elevada movilidad de población en las zonas afectadas incrementan el riesgo de propagación transfronteriza".

"Los niños figuran entre los grupos más vulnerables, no solo por la enfermedad, sino también por las interrupciones en servicios esenciales, la pérdida de padres o cuidadores, el estigma, el impacto psicológico y el aumento de riesgos de protección", indicó la organización.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la República Democrática del Congo desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, lo que hizo que diferentes países africanos reforzasen los controles sanitarios y cerrasen sus fronteras, como en el caso de Ruanda.

El virus se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, el virus presenta una tasa de mortalidad de entre el 25 % y el 90 %.