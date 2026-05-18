Uno de los activistas detenidos es la hermana de la presidenta de Irlanda

La fuente confirmó hoy al diario 'The Irish Times' que Margaret Connolly, médico de profesión, y otros cinco compañeros han sido "secuestrados", mientras que otros nueve están "navegando actualmente" y se encuentran "en riesgo inminente".

"Así que quince personas irlandesas —junto a cientos de otras personas— que navegaban de forma completamente legal en una misión humanitaria, han sido interceptadas y nuevamente maltratadas por Israel", denunció la portavoz de la delegación irlandesa en la flotilla, Karen Moynihan.

La propia Margaret y sus compañeros publicaron hoy vídeos grabados con antelación en previsión de una nueva acción del ejército israelí.

"Si estás viendo este video, significa que he sido secuestrada de mi barco en la flotilla por las fuerzas de ocupación israelíes, y ahora estoy siendo retenida ilegalmente en una prisión israelí", dice en el clip la hermana de la jefa del Estado irlandés, elegida en este puesto principalmente representativo el pasado año.

Catherine Connolly, de 68 años, asumió la presidencia desde una candidatura independiente y tras una campaña en la que se posicionó abiertamente a favor de la causa palestina y de otros asuntos sociales y de política internacional, en contra de la tradicional neutralidad del cargo.