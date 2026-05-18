Veinte países hispanohablantes se alían en Roma para impulsar la diplomacia del español

"Llegamos con un gran espíritu de unidad entre todos los países hispanohablantes en una iniciativa que busca fortalecer nuestra presencia en los espacios internacionales", afirmó a EFE el director del Instituto Cervantes de Roma, Ignacio Peyró, quien ofreció a la institución como "socio técnico y asesor" del nuevo foro consultivo ante agencias de la ONU con sede en la capital italiana como la FAO, el PMA y el FIDA.

Peyró destacó la idoneidad de lanzar este frente en Italia, al que describió como el segundo país del mundo, solo por detrás de España, en volumen de certificaciones oficiales de conocimiento de la lengua española.

Por su parte, el embajador representante permanente de Ecuador ante los organismos multilaterales en Roma y uno de los principales impulsores del grupo, Esteban Moscoso Bohman, subrayó a EFE que el objetivo central es alcanzar un multilateralismo "más inclusivo y eficaz".

"La lengua materna es el idioma en el que uno mejor se puede expresar y negociar. Esto hace que la participación de nuestros Estados en las agendas globales sea más equitativa", defendió el diplomático.

Frente a esta necesidad, la diplomacia del español busca pasar de una labor meramente "defensiva" del régimen lingüístico de las organizaciones a una estrategia de "generación de espacios de prestigio" que correspondan al peso de una lengua que roza los 625 millones de usuarios en el mundo, según detalló en su discurso la directora general para el Español en el Mundo del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Mónica Colomer.

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Esta nueva plataforma, presentada en la Sala Dalí del Instituto Cervantes de Roma, se suma a las ya constituidas en otras sedes globales clave como Nueva York, Ginebra, París, Viena, Nairobi, La Haya y Washington.

El bloque, inicialmente compuesto por los dieciocho estados firmantes de su Carta Constitutiva el pasado abril, sumó formalmente durante el acto de este lunes a las representaciones de Colombia y Guinea Ecuatorial.

El acto concluyó con un recital literario en el que representantes de Chile, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela realizaron lecturas breves de fragmentos de obras emblemáticas de autores de sus respectivos países.