Yolanda Díaz dice que España hará cumplir sus normas de igualdad, pese a la orden de Trump

"En mi país somos españoles y españolas y se cumple la legislación laboral", aseveró Díaz en Pekín en declaraciones a medios realizadas en el marco de la primera jornada de su visita a China.

La vicepresidenta recordó que ya emitió una orden ministerial en sentido contrario a la dictada desde Washington, que afectaba especialmente a la igualdad entre hombres y mujeres y a los derechos del colectivo LGTBI, y precisó que su reproche se dirige a la Administración estadounidense, no a las empresas, que "no se han atrevido a incumplir" la normativa española.

Cuando regresó al poder en enero de 2025, Trump firmó un decreto para poner fin a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en las empresas que tuviesen relaciones comerciales con el gobierno federal de Estados Unidos.

Como consecuencia, en febrero de 2025, la Embajada de EE.UU. en España estuvo comunicando a sus proveedores locales de productos y servicios cuál es el nuevo marco de trabajo fijado tras las recientes órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Lo mismo han hecho las embajadas del país en otros Estados.

"Queremos asegurarnos que nuestros contratos cumplan con todas las leyes federales anti-discriminación y que los proveedores no operen programas que promuevan la diversidad, equidad e inclusión, que violen las leyes federales existentes", explicó en su momento el portavoz de la legación estadounidense en España.

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Díaz ya aseguró en su momento que no permitiría que ninguna empresa "esquive el marco normativo del que nos hemos dotado democráticamente y que se incumplan los obligados compromisos de igualdad, diversidad y no discriminación para poder operar con EE.UU.".