Agricultores españoles temen que el plan de la CE para los fertilizantes se quede corto

Coincidiendo con la presentación este martes por parte de la Comisión Europea del esperado plan, que incluirá según fuentes comunitarias veinticinco medidas a corto y largo plazo destinadas a ayudar a los productores, los agricultores europeos volvieron a movilizarse, tras una convocatoria a última hora por parte del Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca).

Durante la protesta, expresaron su hartazgo por las dificultades que atraviesa el sector, agravada recientemente por la situación en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, y pidieron a la UE un "compromiso real" y fondos nuevos.

"Hoy estamos en Estrasburgo reivindicando lo que venimos haciendo durante todo este último año: le estamos diciendo a la Comisión que no queremos más impuestos y menos a lo que (...) necesitamos para producir, como son los fertilizantes, como son los carburantes, como son los costes de producción", dijo en declaraciones a EFE el presidente de Asaja, Pedro Barato.

"Yo creo que la Comisión no es consciente de la situación que atraviesa el campo europeo y lo que es peor, no tiene soluciones para el campo europeo de futuro y eso nos tiene que hacer reflexionar", lamentó Barato, que opinó que Bruselas "está jugando con la seguridad alimentaria de Europa" e indicó que la consecuencia es que "el consumidor" será quien pague al final el incremento de los costes.

Sobre la propuesta para los fertilizantes, el presidente de Asaja indicó que lo que se conoce de momento es que se van a presentar ayudas para la industria del fertilizante, pero que no se sabe si habrá también ayudas para los agricultores.

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Aunque precisó que el apoyo a la industria le parecen "bien", advirtió de que la consecuencia inmediata de las medidas que se pongan en marcha tendría que ser una bajada de los precios de esos productos.

Barato consideró que Von der Leyer "está protegiendo a la industria" pero menos a la agricultura europea.

"Von der Leyen está olvidando que los mejores misiles y los mejores componentes son la alimentación, y está jugando con la alimentación y está jugando con la soberanía alimentaria en Europa", opinó.

Por su parte, el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, calificó de "positiva" la acción de las organizaciones agrícolas en la ciudad francesa, y explicó que existe temor a que las medidas que anuncie Bruselas sean "insuficientes".

En declaraciones a EFE, Cano indicó que a los productores les inquieta, en particular, que no se vayan a proponer "recursos nuevos" sino que sean "reconfigurados" a partir de otras partidas, así como no ver un verdadero "compromiso" por parte de Bruselas.

El representante de UPA abogó por que la UE apueste por "otras vías", como los fertilizantes orgánicos, y dijo que si el plan de Bruselas incluye un aumento de la reserva de crisis será una "buena noticia" porque ayudará a los productores a tener liquidez, pero insistió en que esos fondos deberían ser nuevos.

Además, avisó de que, si no hay una "respuesta contundente" ante la crisis de los fertilizantes, los agricultores planificarán nuevas acciones en el futuro.