Bolsa de París cede al final (-0,07 %) y se queda cerca de la barrera de los 8.000 puntos

La Bolsa de París, que había mantenido una trayectoria alcista durante el día, perdió impulso en la última media hora de negociación y cerró con un leve descenso que la dejó en la barrera psicológica de los 8.000 puntos, exactamente en 7.981,76 puntos.

Los inversores, que cambiaron de manos valores por 3.735 millones de euros, tuvieron la vista puesta en la mayor estabilidad del mercado energético y la percepción de una menor tensión geopolítica después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmase que existían "buenas posibilidades" de alcanzar un acuerdo con Irán.

En números verdes terminaron la jornada los títulos de la corporación multinacional francesa de servicios de consultoría tecnológica Capgemeni (4,36 %), los del grupo de electrónica dedicada al desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad Thales (2,96 %) y los de la empresa de software especializada en diseño 3D y soluciones para la gestión del ciclo de vida del producto Dassault Systèmes (2,81 %).

En el reverso de la moneda, terminaron en números rojos las acciones de al grupo metalúrgico ArcelorMittal (-2,55 %), las del fabricante de materiales para estructuras y de alto rendimiento Saint-Gobain (-2,33 %) y los de Légrand (-2,25 %), uno de los líderes mundiales en productos y sistemas para instalaciones eléctricas y redes de información.