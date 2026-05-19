Catar dice que "nadie puede deducir" los resultados de la mediación para acabar la guerra

"Actualmente no queremos arrastrarnos hacia escenarios anticipados, no creo que nadie pueda deducir los resultados de las comunicaciones de estos días", dijo el portavoz en su rueda de prensa semanal desde Doha.

Al Ansari insistió en que Catar apoya "por completo los esfuerzos de diplomacia de Pakistán para alcanzar una solución" y que "eso requiere tiempo", mientras que aseguró que los líderes del golfo Pérsico están trabajando hacia la desescalada en Oriente Medio y que mantienen "la esperanza" de ver el fin del conflicto.

Estas declaraciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara el lunes que pospuso por "un breve período de tiempo" un ataque a Irán previsto para hoy con el fin de dar margen a las negociaciones, después de que Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos le pidieran retrasarlo "dos o tres días".

Las negociaciones entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel llevan semanas estancadas, mientras el bloqueo del estrecho de Ormuz amenaza con provocar graves consecuencias económicas.

Al Ansari aseguró que el bloqueo de Ormuz "complica aún más el asunto", y denunció que solo dos transbordadores de gas natural cruzaron el estrecho hacia Pakistán desde el inicio de la guerra, mientras que otros diez siguen "atrapados".