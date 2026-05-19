Concluye con diez muertos la búsqueda tras la caída de una camioneta a un río en China

Según la agencia estatal Xinhua, todos los ocupantes cuyo paradero seguía siendo desconocido fueron hallados tras varios días de búsqueda, lo que deja un balance final de cinco supervivientes y diez fallecidos.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 21:08 hora local (13:08 GMT), cuando una camioneta que transportaba a 15 personas cayó al agua al cruzar un puente de bajo nivel en una aldea de la zona.

Las autoridades no han ofrecido por el momento detalles adicionales sobre las causas del siniestro.