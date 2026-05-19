EEUU acusa al Polisario de "amenazar progreso" de negociaciones sobre el Sáhara Occidental

El diplomático estadounidense señaló en su cuenta en X que "la reciente violencia del Polisario suscitó una contundente condena internacional y su continua negativa a implicarse seriamente en el futuro del pueblo saharaui amenaza el progreso".

Buchan, que dijo haber conversado con el jefe de la Misión de la ONU en el Sáhara (Minurso), Alexander Ivanko, apuntó que su país sigue comprometido con una "solución pacífica a través de la propuesta marroquí de autonomía" y que "la paz requiere interlocutores dispuestos a negociar en favor de un futuro mejor".

Al menos tres proyectiles impactaron el pasado 5 de mayo en las afueras de la ciudad saharaui de Esmara, sin causar daños humanos o materiales.

Los ataques se produjeron mientras miles de soldados de unos 40 países participaban en las maniobras militares African Lion, lideradas por Estados Unidos, que se desarrollaron entre el 20 de abril y el 8 de mayo en varias zonas de Marruecos, entre ellas en áreas del sur, a unos 230 kilómetros de Esmara.

El Polisario reivindicó el mismo día estos ataques que dijo que fueron llevados a cabo por "unidades del Ejército Popular de Liberación Saharaui" contra "las bases de retaguardia del ejército de ocupación en el sector de Esmara".

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Los ataques fueron condenados por Francia, España, Reino Unido, Emiratos Árabes y Catar, entre otros, y organismos como la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo.

Desde la ruptura del alto el fuego de 1991 por parte del Polisario en 2020, se han registrado ataques esporádicos en la llamada "zona colchón" del Sáhara Occidental, que abarca varios kilómetros a ambos lados de la frontera de este territorio con Argelia y Mauritania, en lo que ha sido calificado como hostilidades de baja intensidad.

El conflicto experimentó un nuevo giro el pasado octubre con la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que refuerza la propuesta marroquí de autonomía como base "más viable" para una solución política en un contexto en el que la iniciativa de Rabat ha venido recabando un creciente apoyo internacional, incluido el respaldo de EE.UU, Reino Unido y Francia, así como de la Unión Europea.

En los últimos años, Washington asumió mayor protagonismo en el conflicto: impulsó tres rondas de contacto en Washington y Madrid con los actores implicados (Marruecos, Argelia, el Polisario y Mauritania) para intentar reactivar el proceso político tras años de bloqueo, y propuso una revisión de la misión de la ONU en el territorio (Minurso).