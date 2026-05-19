El G7 está unido para reclamar la reapertura del estrecho de Ormuz, dice Canadá

Al comienzo de la segunda y última jornada de la reunión de ministros de Finanzas de los siete países más ricos, que se celebra en París, Champagne avanzó que ese punto estará en el comunicado final que debe sintetizar en particular los puntos de consenso.

El responsable canadiense destacó que el bloqueo del estrecho de Ormuz, que fue una reacción de Irán al ser atacado por Estados Unidos e Israel con la guerra lanzada el 28 de febrero "es un asunto complejo que tiene impactos secundarios importantes".

Más allá de sus efectos evidentes sobre los precios del petróleo y del gas, se refirió a las consecuencias para la seguridad alimentaria, porque se han disparado igualmente los precios de los fertilizantes, ya que el golfo Pérsico es una de las principales regiones de producción y ahora no pueden salir debido al cierre de Ormuz, pero también para los semiconductores por la escasez de helio.

Champagne se felicitó de las "discusiones importantes" que los ministros del G7 mantuvieron la víspera durante la primera jornada de su encuentro sobre la forma de garantizar el aprovisionamiento de minerales críticos en un mundo "cada vez más complejo y volátil".

A su parecer, ese debate permitió "ver cómo se pueden tener cadenas de aprovisionamiento más resilientes".

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En esta segunda jornada del encuentro participan cuatro países que la presidencia francesa del G7 ha decidido asociar, Brasil, India, Corea del Sur y Kenia, así como otros invitados teniendo en cuenta la actualidad internacional, que son Catar, Emiratos Árabes Unidos y Siria, después de que el lunes también estuviera invitado Ucrania.

En la agenda del día, está prevista después de una introducción general una sesión de trabajo sobre los desequilibrios macroeconómicos mundiales a la que seguirá otra sobre las alianzas internacionales y la política monetaria antes del almuerzo consagrado a la situación económica y a las conclusiones generales.

El ministro francés, Roland Lescure, será el encargado de presentar a la prensa esas conclusiones y el comunicado final.

Por la tarde, la presidencia francesa organiza una conferencia internacional sobre la cooperación internacional contra la financiación del terrorismo para la que ha anunciado la participación de 75 países y que será abierta por los discursos de Lescure y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Del cierre de la conferencia se encargará el presidente francés, Emmanuel Macron, que será el anfitrión de la cumbre del G7 que se celebrará en la localidad de Evian, en los Alpes, del 15 al 17 de junio.