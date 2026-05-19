El IBEX 35 pierde un 0,48 % lastrado por Wall Street y el mercado de bonos

El selectivo español perdió 85 puntos y el nivel de los 17.700 enteros, al terminar en los 17.670,1 puntos. En lo que va de año, el IBEX 35 revaloriza un 2,09 %.

La bolsa arrancó la sesión con ligeras subidas que se han estabilizado en las primeras horas de negociación, lo que ha permitido que el IBEX 35 recuperase la barrera psicológica de los 17.800 puntos. Sin embargo, tras la apertura de Wall Street en negativo, el selectivo español giró a la baja para terminar con ese retroceso del 0,48 %.

El precio del barril de brent, el petróleo de referencia en Europa, cae un 1,45 % hasta los 110,48 dólares.

Por valores, la multinacional energética y petroquímica Repsol cedió el 1,19 %, el banco BBVA, el 0,79 %, y la empresa textil Inditex, el 0,68 %, mientras que Banco Santander repuntó el 0,18 %, la energética Iberdrola, el 0,75 %, y la de telecomunicaciones Telefónica, el 1,71 %.