El jefe del Comité Militar de la OTAN cree que un ejército europeo es un "sinsentido"

"No podemos pensar en un ejército europeo, es una contradicción o un sinsentido, porque la OTAN no tiene un ejército y cada nación tiene la soberanía sobre su ejército", declaró Cavo Dragone en rueda de prensa tras una reunión de los jefes de la Defensa de la Alianza.

El militar italiano se pronunció así preguntado en concreto por la defensa de la creación de un ejército europeo hecha por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Cavo Dragone insistió en que cada país posee un ejército y que son ellos los que proporcionan las fuerzas a la OTAN en función de la misión en cada caso.

También se refirió a que los aliados que pertenecen al mismo tiempo a la Unión Europea y forman el "pilar europeo de la OTAN", utilizarían "los mismos ejércitos" que la Alianza en caso necesario.

"La Unión Europea tiene algunas características que son complementarias a la OTAN. La OTAN tiene una fuerte cadena de mando, planes de orientación operativa, mientras que por su parte la UE tiene gran capacidad a la hora de proporcionar financiación a la industria que nosotros no tenemos, tienen normas, regulación", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En definitiva, afirmó que "somos complementarios por naturaleza y debemos seguir así, no solo para evitar la duplicación sino también el desperdicio de dinero, tiempo y energía".

De cara a la próxima cumbre de la OTAN en julio en Ankara, Cavo Dragone dijo que "las expectativas de las autoridades militares son muy elevadas".

"Hay que convertir todos esos compromisos (de aumentar el gasto en defensa) en resultados tangibles, con una ejecución más rápida, para lograr mayor preparación y una disuasión más sólida", apuntó.

En ese sentido, acogió con satisfacción los avances de los aliados en materia de inversión y también la nueva distribución de los puestos de alta dirección en la estructura común de la OTAN, "con una mayor responsabilidad para los aliados europeos".

Al mismo tiempo, puso de relieve que "el ritmo de entrega y despliegue de todas las capacidades necesarias para nuestra disuasión y defensa requiere aumentos y mejoras drásticos".

"No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Por eso debemos redoblar nuestros esfuerzos para centrar la inversión en defensa de acuerdo con nuestros compromisos", argumentó.

En paralelo, el almirante instó "firmemente" a la industria militar de la OTAN a "acelerar la producción y adaptar su modelo de negocio a este imperativo".