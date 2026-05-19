El rojo predomina en las bolsas del Sudeste Asiático

El principal indicador indonesio, el JCI de Yakarta, se dejó un marcado 3,46 % o 228,56 unidades y quedó en 6.370,68 puntos.

En Ho Chi Minh, el referencial vietnamita, el VN, se dejó un 0,78 % o 15,01 enteros, hasta topar los 1.912,93.

El PSEi filipino cerró un 0,75 % o 44,72 unidades a la baja, lo que hizo decrecer al selectivo de Manila hasta los 5.896,8 puntos.

En Kuala Lumpur, el KLCI malasio terminó casi plano, tras ceder un leve 0,04 % o 0,44 puntos y quedar en los 1.727,27.

El índice de referencia en Tailandia, el SET de Bangkok, bajó un parecido 0,07 % o 1,05 unidades, hasta las 1.516,69.

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El STI del próspero Singapur, por el contrario, concluyó la jornada de negociaciones en terreno positivo, al sumar un 1,51 % o 75,59 unidades y alcanzar las 5.072,34.