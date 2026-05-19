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19 de mayo de 2026 a la - 09:00

España y México celebrarán una cumbre interparlamentaria en junio

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Madrid, 19 may (EFE).- España y México celebrarán una cumbre interparlamentaria en el país latinoamericano del 1 al 3 de junio, en la que abordarán, entre otros temas, la economía y la inversión, la cultura o la transición energética.

Por EFE

La delegación española estará encabezada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

El encuentro tendrá lugar en el marco de las reuniones que se están manteniendo de cara a la cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre de 2026, informaron fuentes parlamentarias.

La Mesa del Congreso español autorizó este martes el viaje de los parlamentarios españoles que se desplazarán a México. Los nombres que integrarán la delegación aún no se conocen, pero fuentes de la Cámara confirmaron que Armengol presidirá la delegación.