Georgia detiene a tres ciudadanos por vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico

"La operación especial se llevó a cabo en las localidades de Omalo, Birkiani y Dzhokolo, tres ciudadanos georgianos fueron detenidos por militar en una organización terrorista extranjera", aseveró en rueda de prensa el subjefe de Seguridad del Estado de la nación caucásica, Lasha Magradze.

Añadió que según las leyes georgianas, por la participación en una organización terrorista extranjera y en actividades terroristas los detenidos pueden enfrentar condenas de entre 10 y 17 años de prisión.

Magradze señaló que los arrestados "se sumaron al Estado Islámico y recibían órdenes" del grupo terrorista.

En particular, sostuvo que se dedicaban al reclutamiento de otras personas en el desfiladero de Pankisi, "para lo cual convocaban reuniones conspirativas y promovían la ideología terrorista".

Los agentes del orden georgianos requisaron a los detenidos armas de fuego, explosivos, ordenadores y discos duros con información sospechosa de proporcionar más datos acerca de su vinculación con la agrupación.

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En abril pasado, el departamento de Seguridad del Estado georgiano detuvo a otros dos militantes del grupo, que se preparaban para viajar a un tercer país para participar en un conflicto armado.

El año pasado el Servicio de Seguridad de Georgia detuvo a tres ciudadanos georgianos por el mismo motivo.

La principal cantera del Estado Islámico en Georgia son los habitantes del desfiladero de Pankisi, valle georgiano al noreste del país, de mayoría chechena, así como los musulmanes de la región de Adyaria, colindante con Turquía por el sur.

Según estimaciones de medios y expertos georgianos, al menos 100 ciudadanos georgianos se han sumado a las filas del Estado Islámico, y gran parte de ellos ha muerto en combate.

Las autoridades georgianas han tomado bajo control especial dichas regiones, logrando reducir el número de casos de personas que se suman a esta agrupación terrorista.