Grande-Marlaska pide que la prohibición de las narcolanchas se extienda a toda la UE

"Una prohibición en toda la UE contribuiría a desactivar el uso de las lanchas rápidas, y debería hacerse extensible también a otras prácticas asociadas, como el suministro ilegal de combustible en alta mar a este tipo de embarcaciones", indicó el ministro en su intervención en la reunión, según un comunicado del Ministerio del Interior.

Grande-Marlaska recordó que la prohibición de este tipo de embarcaciones de gran potencia se estableció en España en 2018 y señaló que la lucha contra el narcotráfico "requiere soluciones que transcienden las capacidades de un solo país".

El MED9 reunió a los nueve países mediterráneos de la UE (Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Portugal) en un foro celebrado en la ciudad croata de Rovinj centrado en retos comunes del sur de Europa como migración, seguridad y protección de las fronteras exteriores.

Entre los aspectos abordados en la reunión ministerial se encontró también la seguridad marítima, con especial atención a la lucha contra el narcotráfico por vía marítima.

Grande-Marlaska agradeció a sus socios europeos las condolencias mostradas por el reciente fallecimiento de dos guardias civiles en Huelva durante la persecución de una narcolancha y coincidió con ellos en la necesidad de una respuesta "global" frente a una amenaza "transnacional" como el narcotráfico, que está "integrada en las cadenas logísticas globales".

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El ministro destacó la importancia de reforzar los puertos secundarios y los ríos en la lucha contra el narcotráfico, "que ya no afecta solo a los grandes puertos ni puede medirse únicamente por el volumen de incautaciones", según señala el comunicado.

La reunión del MED9 terminó con la adopción de una declaración conjunta que reafirma el compromiso de los nueve países con la gestión eficaz de las fronteras exteriores y la aplicación del Pacto de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio.

En materia de seguridad interna, los estados del MED9 se comprometen a reforzar la protección de los puertos y a intensificar el intercambio de inteligencia y el uso de tecnologías avanzadas.