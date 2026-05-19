Guyana da ultimátum a empresa india tras denuncias de trabajadores por abusos laborales

En un comunicado difundido este martes, el Ministerio de Trabajo de Guyana indicó que los trabajadores indios denunciaron bajos salarios, retención de pasaportes, trato desigual y problemas de seguridad laboral en un área de excavación ubicada en Batavia, en la región de Cuyuni-Mazaruni, en el oeste del país.

Además, las autoridades también investigan la muerte de uno de los obreros, ocurrida el pasado 12 de mayo.

El ministro de Trabajo y Recursos Humanos de Guyana, Keoma Griffith, se comunicó con el alto comisionado de India en Guyana, Manoj Kumar, para solicitar garantías de que la empresa devolverá los pasaportes a los trabajadores.

Luego de que Kumar cumpliera con el pedido de Griffith, el funcionario guyanés indicó que tuvo una reunión con los 38 hindúes y la administración de la compañía para escuchar sus quejas.

Kumar, a su vez, aseguró que estará supervisando la situación y que tomará todos los pasos necesarios para asegurar que se cumplan con todas las leyes de Guyana.

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El alto funcionario, no obstante, no mencionó ni hizo referencia al opositor partido Invertimos en la Nación (WIN), el cual hizo pública toda la situación y que también estuvo en el mitin.

En representación del WIN estuvo su líder Azruddin Mohamed y la miembro ejecutiva Tabitha Sarabo-Ally.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, la Fuerza Policial de Guyana y la Unidad del Tráfico de Personas, bajo el Ministerio de Asuntos Locales, entre otras agencias, se han unido en la investigación.