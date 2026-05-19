Hungría niega que el exministro polaco prófugo huyera a EEUU desde su territorio

"No hay señales de que (Ziobro) haya abandonado la UE desde Hungría, ni de que se haya ido desde otro país de la zona de Schengen", afirmó Magyar en declaraciones desde la ciudad polaca de Cracovia, transmitidas por el canal oficial del primer ministro.

Magyar agregó que Ziobro "pudo haber abandonado el país justo después de las elecciones" del 12 de abril en las que Orbán sufrió su primera derrota tras 16 años de mayorías absolutas.

Ziobro, exministro de Justicia y fiscal general bajo el anterior Gobierno liderado por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), está acusado de dirigir una organización criminal y de malversación de fondos públicos.

El Gobierno de Orbán, un cercano aliado del PiS, le otorgó asilo a finales de 2025, cuando se instaló en Budapest.

Dado que su pasaporte fue revocado en diciembre de 2025, las autoridades polacas sospechan que utilizó un "pasaporte de Ginebra" (documento para refugiados) otorgado por Hungría como medio para obtener un visado estadounidense.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Gobierno polaco pidió el pasado día 12 explicaciones a la Embajada de Estados Unidos en Varsovia sobre los "fundamentos legales que permitieron la entrada" a ese país de Ziobro.

El caso había generado roces entre Budapest y Varsovia y el Gobierno polaco ha calificado de "inaceptable" y "hostil" que las autoridades de Hungría no sólo ignoraran la orden de detención europea contra Ziobro, sino que además le concedieran asilo político.

Las tradicionalmente buenas relaciones entre Hungría y Polonia empeoraron significativamente después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, debido a las posturas prorrusas de Orbán.

Recomponer esas relaciones es uno de los motivos por los que Magyar ha elegido Polonia como su primer viaje al extranjero como primer ministro.

Se espera que Magyar se entreviste mañana en Varsovia con su homólogo polaco, el conservador Donald Tusk, y con el presidente del país, el ultraconservador Karol Nawrocki.