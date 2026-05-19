Israel intercepta a los dos últimos barcos de la Flotilla rumbo a Gaza

La última embarcación fue interceptada alrededor de las 15:30 GMT, cuando una patrullera militar israelí se aproximó al velero 'Sirus', uno de los dos últimos barcos que permanecían navegando en dirección a la costa gazatí.

La Flotilla Global Sumud, organizadora de la expedición, había confirmado poco antes de esta última interceptación que dos embarcaciones seguían en alta mar "a pesar de que la mayor parte de la flota ha sido interceptada".

El rastreador habilitado por la organización mostraba también otros tres barcos todavía en navegación, aunque ninguno de ellos se dirigía a la Franja.

Durante la jornada de este martes, Israel interceptó los barcos que aún permanecían operativos, con unos 70 activistas a bordo, después de que el lunes las fuerzas israelíes bloquearan más de una treintena de embarcaciones y detuvieran a decenas de participantes en aguas internacionales próximas a Chipre.

En retransmisiones en directo difundidas por los activistas pudo verse cómo soldados israelíes armados abordaban algunas de las embarcaciones mientras sus ocupantes, con chalecos salvavidas puestos, permanecían con las manos en alto.

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La Freedom Flotilla Coalition, coorganizadora de la expedición, había confirmado este martes que 70 activistas a bordo de diez barcos seguían en ruta hacia Gaza, mientras que cifró en 400 los "participantes civiles desarmados", procedentes de 45 países, que han sido "secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas militares israelíes".

Según los organizadores, los activistas retenidos están siendo trasladados al puerto israelí de Ashdod, aunque todavía se desconoce qué medidas adoptarán las autoridades de Israel una vez desembarquen en su territorio.

Además, la plataforma señaló que al menos cinco barcos habrían recibido disparos, algunos este martes y otros durante los abordajes del lunes.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, ha pedido que se verifique urgentemente "el uso de la fuerza por parte de las autoridades israelíes", después de que activistas italianos denunciasen el uso de balas de goma contra las embarcaciones, según informó el Ministerio en un comunicado.