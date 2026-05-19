Jóvenes defienden la cultura y la frontera digital como motores de integración regional

El debate, que se desarrolló en la Biblioteca Nacional, en Brasilia, formó parte de uno de los seis encuentros cerrados entre grupos de jóvenes con el objetivo de alcanzar puertos en común sobre los desafíos y las necesidades del sistema político actual.

La unión regional como una prioridad estratégica en el actual contexto de conflictos geopolíticos fue uno de los puntos centrales del encuentro; en el que participaron jóvenes brasileños.

Uno de los presentes remarcó que la articulación regional es extremadamente importante para “construir una barrera” que proteja el destino de la historia común entre la región de ataques externos.

Aunque admitieron que no es un camino fácil, debido en gran parte a las disputas ideológicas existentes entre los países, el debate planteó que es una tarea clave que debe ser realizada de manera urgente.

En este contexto, una de las estudiantes presentes alertó sobre el crucial momento geopolítico global, señalando que diversas regiones han iniciado procesos para ser autosuficientes internamente a raíz de la guerra en Oriente Medio.

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Ella expuso que, a diferencia del pasado, cuando la integración latinoamericana se asociaba a una frontera física, "hoy en día, con las fronteras digitales podemos pensar una América Latina más ‘una’; cultural y políticamente".

El grupo definió a la cultura como un “pivote de la integración”. Según los jóvenes, las nuevas generaciones impulsan este acercamiento regional a través de sus comportamientos en redes sociales y sus consumos culturales, mediante herramientas cotidianas como los memes, la música y los influenciadores.

No obstante, otro de los estudiantes presentes advirtió que el aspecto del idioma y la cultura es un tema que ha sido muy negligenciado: “el brasileño consume mucho brasileño", afirmó, haciendo hincapié en la necesidad de encontrarse en la producción cultural de la región.

En este sentido, hizo un llamado a aprovechar el acceso a la tecnología para no limitarse a “lo que uno conoce” y evitar los “lugares imperialistas que tanto daño nos están haciendo” en términos culturales.

Hablando de integración, surgió la idea de “observar lo que está funcionando en otros países”, como las movilizaciones en Chile y Bolivia a favor de diferentes demandas sociales, para evaluar “por qué no se puede replicar en Brasil”.

"Nos olvidamos que somos actores políticos", lamentó una de las jóvenes, tras criticar que la ciudadanía suele estancarse en hablar de los problemas sin activar acciones populares para pedirle a la política brasileña como ciudadanos que rinda cuentas.

El encuentro 'Gobiernos del futuro: Expectativas de la Juventud', organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Agencia EFE, es un espacio de debate para que los jóvenes brasileños y del resto de América Latina expresen sus visiones acerca de la democracia y sus perspectivas sobre el futuro del modelo político.

Los debates serán retomados este miércoles y servirán de base para la redacción de una declaración consensuada que recogerá las aspiraciones y demandas de los participantes.