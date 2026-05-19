Kiev acusa a Rusia de redirigir drones ucranianos contra los países bálticos

“Rusia sigue redirigiendo drones ucranianos hacia los países bálticos mediante el uso de medios de guerra electrónica”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Serguí Tiji, que agregó que los rusos lo hacen “a propósito” y con fines propagandísticos.

Tiji también se disculpó en su mensaje ante Estonia y el resto de países bálticos, en cuyo espacio aéreo han entrado en las últimas semanas varios drones ucranianos lanzados por Kiev para atacar objetivos situados en zonas de Rusia cercanas.

El portavoz de Exteriores ucraniano negó que Estonia, Letonia, Lituania o Finlandia hayan permitido el uso de su espacio aéreo para que Ucrania lleve a cabo ataques contra esas zonas de Rusia.

“Ucrania nunca ha pedido hacer ese uso”, agregó Tiji en referencia a informaciones que han circulado en medios prorrusos.

El portavoz de Kiev dijo asimismo que el Gobierno ucraniano trabaja con los Gobiernos de los países afectados por estos incidentes con drones ucranianos para esclarecer lo sucedido y evitar más casos de intrusiones.