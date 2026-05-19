La Bolsa de Londres sube un 0,07 % ante el aumento del desempleo en el Reino Unido

En la tabla de ganancias destacó IG Group Holdings, una empresa de plataformas de inversión en línea, cuyos títulos subieron un 10,53 % tras aumentar sus previsiones de facturación para este año.
También avanzó la empresa de telecomunicaciones Airtel Africa, un 6,78 %, y el fondo de inversión 3i Group, que acabó con un 5,86 % más.
Entre los perdedores en la sesión de hoy figuraron varias mineras, como Fresnillo, que descendió un 4,20 %; Antofagasta, un 3,62 %, y Anglo American, que retrocedió un 3,28 %.