La Fiscalía italiana descarta agravante de terrorismo en el atropello múltiple de Módena

Además, ha solicitado que el acusado sea mantenido en prisión de Módena, donde permanece encerrado de forma preventiva.

El Koudri, nacido en Italia hace 31 años y de familia marroquí, irrumpió el sábado en el centro de esta ciudad con un coche a alta velocidad atropellando a ocho personas, cuatro de ellas heridas de gravedad, y acuchillando a otra en su fuga.

La Fiscalía le imputa los delitos de intento de homicidio múltiple porque actuó "con la clara y manifiesta intención de poner en peligro la seguridad pública, no solo la vida de las personas heridas, en una calle céntrica de la ciudad".

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, había indicado que el atacante padecía problemas psiquiátricos y que se puede descartar el terrorismo entre los motivos que llevaron a lanzarse con el coche contra la multitud.

El acusado no tiene antecedentes penales y es licenciado en Administración de Empresas y, en el momento de los hechos, no dio positivo en alcohol o drogas, pero se informó de que había recibido en el pasado tratamiento por problemas psiquiátricos.