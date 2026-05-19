Merz dice que espera que Xi influya sobre Putin para que ponga fin a la guerra

"No esperamos que haya un cambio fundamental en las relaciones estratégicas entre China y Rusia, pero sí tenemos la esperanza de que el presidente Xi Jinping ejerza influencia sobre el presidente Putin para que ponga fin a esta guerra que no puede ganar", dijo Merz en una comparecencia conjunta con el presidente de turno de la Confederación Helvética, Guy Parmelin.

Merz dijo también que naturalmente los europeos observarán con atención la visita, lo mismo que habían estado atentos a la que había realizado a China el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Putin llegará este martes a Pekín y mañana se entrevistará con Xi.

China ha aumentado su importancia como socio comercial para Rusia debido a las sanciones impuestas sobre Moscú por los países occidentales.