Minesota vetará los mercados de predicciones y el Gobierno de EEUU demanda para impedirlo

La ley, aprobada previamente por la legislatura de Minesota, es la primera de este tipo en Estados Unidos y prohíbe operar y publicitarse a estas plataformas, como Polymarket o Kalshi, que permiten comprar y vender 'contratos' ligados al resultado de acontecimientos futuros.

El gobernador Walz, demócrata, firmó este lunes esta ley pionera, llamad SF 4760, que convierte en un delito la actividad de los mercados de predicciones en Minesota en su momento de mayor popularidad y escrutinio en Estados Unidos.

Este martes, la agencia reguladora de derivados financieros, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), denunció al estado de Minesota para bloquear la entrada en vigor de la ley, argumentando que entra en conflicto con sus competencias.

"Esta ley de Minesota convierte a operadores y participantes legítimos de los mercados de predicciones en delincuentes de la noche a la mañana", dijo citado el presidente de la CFTC, Michael Selig, que aludió especialmente a contratos relacionados con el clima.

"Durante décadas, los agricultores de Minesota han confiado en productos de cobertura fundamentales vinculados al clima y a eventos relacionados con los cultivos para mitigar sus riesgos", agregó Selig.

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En las últimas semanas, el regulador de derivados financieros, que es una agencia federal, ha interpuesto demandas a varios estados por lo que considera injerencias en su ámbito de competencia, y algunos tienen pendientes de aprobación medidas similares a la de Minesota.

Según la Conferencia Nacional de Legisladores Estatales, dos estados más, Carolina del Norte y Hawái, tienen en marcha proyectos de ley que vetan a los mercados de predicciones, y otros como California y Connecticut buscan limitar el acceso de los menores.

El escrutinio aumentó después de que en abril un soldado estadounidense fuera imputado en el primer caso de 'insider trading' (tráfico de información) por apostar en mercados de predicciones sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, en la que participó.