Panamá pide a la OEA que se pronuncie a favor de la estabilidad de Bolivia

El presidente panameño, José Raúl Mulino, "ha solicitado a través de su embajada" en la OEA "el pronunciamiento de este organismo multilateral en favor de la estabilidad social y política en Bolivia", indicó un comunicado oficial.

Mulino informó de este pedido al presidente Paz, a quien contactó y expresó "su apoyo y solidaridad como jefe de un gobierno institucional en ese país sudamericano", y al que aseguró que "Panamá colaborará en la esfera política internacional" a favor del país andino.

De acuerdo con el comunicado oficial, Mulino tildó la "crisis bolivariana como una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico".

La Presidencia panameña dijo que Paz agradeció el apoyo de Mulino y coincidió en que esta crisis es el último coletazo de gente que promueve el caos.

"Vamos a acabar con esto esta semana. La pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante", señaló el presidente Paz durante su conversación con Mulino.

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El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019), que se sumó a otras movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y organizaciones sociales de la vecina ciudad de El Alto, todos con la consigna de exigir la renuncia de Paz, que lleva seis meses en el Gobierno.

Los manifestantes lanzaron piedras, detonaron cargas de dinamita y petardos contra los agentes que respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia la plaza Murillo, donde están las sedes del Ejecutivo y el Legislativo.

En medio de las protestas del lunes se registraron destrozos en edificios públicos y privados, el saqueo de mobiliario que posteriormente fue quemado, la incineración de un vehículo policial y ataques a negocios de pequeños comerciantes, que fueron robados y destruidos, además de agresiones a periodistas.

Además de las protestas en la ciudad, los sindicatos campesinos mantienen bloqueos de carreteras desde hace 14 días en el departamento de La Paz, donde comenzaron a escasear algunos alimentos, combustible y oxígeno medicinal.

Desde el lunes también se registran algunos bloqueos de carreteras en los departamentos de Oruro, Cochabamba y Potosí, y las regiones de Chuquisaca y Santa Cruz tienen un punto de bloqueo cada una, según un informe oficial, si bien las manifestaciones se concentran en La Paz.