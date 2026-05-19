Recuperan con éxito los cuerpos de otros dos de los buzos italianos ahogados en Maldivas

La Fuerza Nacional de Defensa de Maldivas (MNDF) confirmó a la televisión estatal que dos cuerpos han sido recuperados con éxito.

Una fuente conocedora de la misión señaló a EFE bajo condición de anonimato que mañana se llevará a cabo otra inmersión para recuperar los dos cadáveres restantes.

El accidente ocurrió el pasado 14 de mayo, cuando un grupo de cinco turistas italianos no logró regresar a la superficie tras adentrarse en una cueva cercana a la isla de Alimatha, un popular destino de submarinismo.

El primer cuerpo en ser recuperado fue el de Gianluca Benedetti, hallado en la entrada de la caverna el mismo día del accidente, y cuyos restos partieron el lunes por la noche hacia Milán en un vuelo de Turkish Airlines con escala en Turquía.

Los otros cuatro cadáveres, tres mujeres y un hombre pertenecientes a un grupo de científicos e investigadores, fueron localizados ayer por el escuadrón de tres expertos finlandeses que aterrizó el domingo en el archipiélago.

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Este operativo internacional se organizó tras suspenderse la búsqueda inicial el sábado por la muerte del sargento maldivo Mohamed Mahdhee, un militar local que falleció mientras intentaba localizar a los extranjeros en la cueva Dhevana Kandu. Esta gruta presenta una visibilidad casi nula y espacios extremadamente estrechos que suponen un riesgo crítico.

Maldivas ha registrado ya tres accidentes con víctimas turistas en el último mes. Este mismo lunes, un ciudadano español de 53 años murió ahogado mientras practicaba surf en el atolón de Gaafu Dhaalu, al sur del archipiélago.