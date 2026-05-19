Rusia ataca por tercer día consecutivo infraestructura gasística ucraniana

“A consecuencia de los impactos de drones en el perímetro de instalaciones de producción ha habido daños en equipamiento de importancia crítica”, se lee en un comunicado de Naftogaz en el que se explica también que no ha habido víctimas.

La empresa había informado previamente de ataques rusos a sus infraestructuras en las regiones de Dnipropetrovsk y Poltava llevados a cabo por las fuerzas del Kremlin el lunes y el domingo.

Rusia ataca a menudo infraestructura gasística ucraniana.

El país ha apostado durante la guerra por la importación de gas natural licuado de EE.UU. ante el riesgo de quedarse sin este recurso por los bombardeos rusos a sus instalaciones de procesamiento y almacenamiento.

Ambos bandos bombardean también las infraestructuras petroleras del enemigo y Ucrania ha buscado en Arabia Saudí y otros países del Golfo una fuente de abastecimiento de gasóleo para garantizarse el suministro.