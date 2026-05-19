Seúl construirá 10 megaparques solares para 2030 mientras expande renovables por la guerra

En un comunicado, el Ministerio de Medioambiente detalló que Corea del Sur cuenta actualmente con la tasa más baja de generación renovable entre los países de la OCDE, y ocupa el puesto número 20 a nivel mundial en capacidad instalada acumulada.

El objetivo de las autoridades, según el documento, es subir hasta el puesto número 10 para 2030.

Además de su plan para construir 10 megaparques, el Gobierno detalló otras medidas, como la instalación obligatoria de paneles solares en lugares como los tejados de las fábricas de nueva construcción o la reducción de precios de la energía renovable para hacerla más barata que el gas natural para 2035.

En el comunicado, Medioambiente destacó que la estrategia de seguridad energética surcoreana se ha redefinido para enfocarse en las renovables "particularmente como respuesta a la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio".

Corea del Sur importa gran parte de su petróleo crudo y su gas natural desde Oriente Medio, y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz por la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán ha causado interrupciones en el suministro del país.

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Según la agencia surcoreana de noticias Yonhap, las renovables representaron el año pasado un 11,4 % de la generación energética total del país, mientras Seúl se ha marcado el objetivo de llevar este porcentaje hasta el 30 % para 2035.