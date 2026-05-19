Sofía se postula para albergar Eurovisión 2027 con un gran concierto de la ganadora DARA

Varios miles de personas han asistido al recital de la inesperada ganadora el pasado sábado en Viena de la 70 edición del Festival con la canción 'Bangaranga', un himno a que todo es posible si se cree en uno mismo.

"Eurovisión es solamente el principio y espero que abra la puerta para el gran escenario de los artistas búlgaros", dijo la cantante a las miles de personas congregadas en una céntrica plaza.

El alcalde de Sofía, Vasil Terziev, subió también al escenario para prometer que la ciudad estará lista para acoger el Festival.

Momentos antes, el regidor reconoció a la emisora BNT que la lista de tareas es "larguísima" y va desde preparar un recinto a organizar las zonas de prensa, los equipos técnicos y disponerlo todo para poder recibir a miles de visitantes.

Otras ciudades también se han postulado como sede de Eurovisión el año próximo, como Varna, la capital marítima y donde DARA nació en 1998; Burgas, también a orillas del Mar Negro, o Plovdiv, que fue en 2019 una de las Capitales Europeas de la Cultura.

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Bulgaria es uno de los países más pobres de la Unión Europea y estuvo ausente de Eurovisión entre 2023 y 2025 por las dificultades económicas de su radiotelevisión pública BNT.

Bulgaria, junto a Rumanía y Moldavia, volvió a participar este año para compensar la ausencia de España, Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia en protesta porque Israel no haya sido excluida por los ataques a la población civil en Gaza.