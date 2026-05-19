Solana recibe la Orden Europea al Mérito y reivindica la UE como "artífice de la paz"

Desde el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) -donde recibió el galardón de manos de las presidentas de la Eurocámara, Roberta Metsola, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen-, Solana afirmó que nunca se imaginó viviendo un momento en las relaciones internacionales como el que el mundo afronta hoy.

"En este momento la UE es más necesaria que nunca. Yo recuerdo en los diez años que fui alto representante cómo la UE participaba en las negociaciones entre Palestina en Israel, yo me senté en esa mesa. O cómo la UE empezó las negociaciones con Irán, yo me senté en esa mesa. Creo que la UE tiene que recuperar ese papel que tuvimos hace años y no debe dejar que desaparezca", dijo Solana.

"Tenemos que seguir siendo artífices de la paz y participando en misiones de paz", añadió el también ex secretario general de la OTAN.

Solana aseguró que, "en los momentos más duros" del conflicto entre Israel y Palestina, fue la UE la que mantuvo abierto el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, con fuerzas militares y policiales propias.

"Allí estuvimos", incidió Solana, quien recalcó que "el mundo necesita a Europa más que nunca".

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La vicepresidenta del Parlamento Europeo Ewa Kopacz, miembro del comité de selección de la Orden, reconoció la labor de Solana al "reforzar el papel de la UE en el ámbito internacional, en la defensa y diplomacia" en su etapa como jefe de la diplomacia europea.

También destacó su "contribución a la seguridad de la UE como secretario general de la OTAN" y "su compromiso a favor de la paz y la búsqueda de soluciones a conflictos en África, los Balcanes, Europa Oriental y Oriente Medio.

El Parlamento Europeo condecoró este martes a los primeros galardonados con la Orden Europea al Mérito, que reconoce contribuciones significativas a la integración y valores europeos, y junto a Solana homenajeó a personalidades como la excanciller alemana Angela Merkel, el expresidente polaco Lech Wałęsa y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.