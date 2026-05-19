Sudáfrica condena la detención de seis nacionales en la flotilla interceptada por Israel

"Tras la interceptación ilegal de la Sumud Global Flotilla con destino a Gaza, ciudadanos sudafricanos han sido secuestrados en aguas internacionales y podrían enfrentarse ahora a detención o encarcelamiento en Israel", señaló el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación en un comunicado.

Estos hechos -remarcó- suscitan "serias preocupaciones humanitarias, jurídicas y diplomáticas que no pueden tomarse a la ligera".

El Gobierno de Sudáfrica considera que la flotilla es una iniciativa civil que emprendió una "misión pacífica y humanitaria" que busca visibilizar las "graves y urgentes" necesidades humanitarias del pueblo palestino.

Por eso, exigió que se respete el derecho internacional y la protección de todos las personas "desarmadas" a bordo de la flotilla.

"Cualquier detención forzosa de estas embarcaciones en aguas internacionales constituye una grave violación de las normas jurídicas internacionales y de los derechos humanos fundamentales", añadió.

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Aunque Pretoria no confirmó el número de ciudadanos detenidos, medios locales publicaron que hay seis sudafricanos entre los detenidos por las autoridades israelíes.

"Nos pondremos en contacto con todas las partes interesadas y organizaciones pertinentes que colaboren con el Sumud Global Flotilla como parte de los esfuerzos para garantizar la liberación segura e inmediata de los afectados, al tiempo que nos aseguramos de que sus familias estén plenamente informadas de la evolución de la situación", añadió el Gobierno de Sudáfrica.

Al menos 54 embarcaciones con unas 500 personas zarparon el pasado 15 de abril desde Barcelona (España) rumbo a Gaza, pero la amplitud de la flotilla quedó diezmada por dos olas de bloqueos israelíes: una que tuvo lugar cerca de Grecia a finales de abril y la que se registró el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre. FE