Tasmania pide perdón por el robo de restos humanos expuestos en un museo

La ministra de Salud de Tasmania, Bridget Archer, reconoció ante el Parlamento estatal el “profundo dolor, ira y trauma” causado por estas prácticas vinculadas al Museo de Patología Rodda de la Universidad de Tasmania.

“Es importante recordar que no eran solo partes del cuerpo, especímenes o restos humanos. Eran personas”, declaró Archer, al leer además los nombres de 23 víctimas identificadas cuyos familiares autorizaron su mención pública.

El caso salió a la luz tras una investigación ordenada por el forense estatal, que concluyó que al menos 177 muestras humanas obtenidas durante autopsias fueron entregadas al museo sin autorización de los familiares ni de los forenses responsables.

El informe señaló al fallecido patólogo forense Royal Cummings como principal responsable, aunque también apuntó a otros profesionales.

Archer informó hoy de que una investigación interna identificó a otros cinco individuos presuntamente implicados y que el caso fue remitido a la Fiscalía para estudiar posibles acciones adicionales.

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“Los fallos institucionales que permitieron estas prácticas nunca podrán deshacerse”, afirmó la ministra, quien aseguró que las actuales leyes y protocolos forenses impiden que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Las familias afectadas, algunas presentes en el Parlamento durante la disculpa oficial, habían reclamado durante años reconocimiento y explicaciones.

Los 177 restos humanos investigados fueron retirados de exhibición en 2018.