Trump se decanta por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en su candidatura al Senado

En una publicación en la plataforma Truth Social, Trump indicó que considera a Paxton un "verdadero guerrero" de MAGA (Make America Great Again, el slogan político del trumpismo), un espaldarazo que llega tras meses de incertidumbre y presión por parte del partido republicano para que el mandatario diera su bendición a alguno de los dos precandidatos.

Paxton se enfrenta el próximo 26 de mayo al actual senador por Texas en la segunda vuelta de las primarias del partido.

El ganador de esta contienda se enfrentará en noviembre al demócrata James Talarico, quien recibió recientemente el apoyo del expresidente Barack Obama.

"El Altamente Respetado Fiscal General de Texas, un Patriota y alguien que siempre me ha sido extremadamente leal", escribió Trump.

Paxton busca ser el candidato republicano para la carrera por uno de los dos curules de Texas en la Cámara Alta, arrebatándole el escaño a Cornyn, quien aspira a la reelección por un cuarto mandato.

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El fiscal es la mano derecha del gobernador de Texas, Greg Abbott, y ha usado su puesto para abanderar causas sociales y culturales de la extrema derecha como la oposición a los derechos de las personas transgénero, a las ideologías de izquierda o la persecución de la población migrante.

También es una figura controvertida en la política texana, ya que fue sujeto a un juicio político por parte de su propio partido, ha sido acusado e investigado por corrupción y su exesposa, y legisladora estatal, lo acusó de infidelidad.

Talarico, el candidato demócrata, es considerado una estrella en ascenso y ha llevado al partido a confiar en que pueden acabar con el control republicano en el estado. Ningún candidato del partido azul ha ganado una elección estatal en Texas desde 1994.