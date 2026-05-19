Ucrania informa de dos nuevos ataques a infraestructuras energéticas en Rusia

Uno de los ataques tuvo lugar durante la madrugada del martes y alcanzó una estación de bombeo de petróleo de la región rusa de Yaroslavl, que ya ha sufrido ataques similares en las últimas semanas.

El otro ataque, llevado a cabo este lunes, fue contra la refinería de Lukoil en la ciudad de Kstovo, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod, que según el Estado Mayor ucraniano procesa 17 millones de toneladas de petróleo al año y tiene un papel importante en el abastecimiento con combustible del Ejército ruso.

El Estado Mayor ucraniano agrega que en ambos casos se está estableciendo la magnitud de los daños causados por los ataques.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo ayer que Rusia ha perdido en los últimos meses un 10 % de su capacidad de refinado por los ataques ucranianos a este tipo de infraestructuras.