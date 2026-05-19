Ucrania se propone como nodo de resiliencia para Europa con soluciones de futuro

En un discurso al abrir la conferencia internacional 'Seguridad energética: lecciones de Ucrania', organizado por el Ministerio de Exteriores alemán, Shmigal afirmó que su país ya está "pasando las pruebas que Europa aún está modelando" y "construyendo las soluciones que Europa podría necesitar mañana".

Según el ministro, las lecciones aprendidas por Ucrania en más de cuatro años de guerra deben traducirse en prácticas europeas, lo que significa, "integrar a Ucrania en la planificación energética europea como nodo de resiliencia para el continente".

Estas lecciones implican, precisó, ampliar las redes transfronterizas, tanto de electricidad como de gas, poner a prueba las infraestructuras energéticas críticas y situarlas en el centro de la agenda de seguridad y defensa de la UE, crear reservas europeas de equipos críticos con normas comunes y existencias regionales y desarrollar una estrategia industrial para los componentes de la resiliencia -transformadores, equipos de alta tensión, tecnologías de red y sistemas de almacenamiento-.

"La próxima crisis podría provenir de fuentes muy diversas", desde las ya conocidas hasta "tecnologías que todavía no tienen nombre", dijo, y agregó que "la cuestión no será si se produce una crisis, sino cómo se comportará el sistema ante la presión".

La energía se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de la guerra rusa contra Ucrania y la conclusión a extraer es que "un ataque a la energía es un ataque a la capacidad del Estado de funcionar", lo cual ha obligado a Ucrania a replantearse la arquitectura de seguridad energética.

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En este sentido, Shmigal subrayó que la experiencia de Ucrania en materia de resiliencia energética debe traspasar ahora las fronteras del país, "porque la energía es hoy una cuestión de capacidad europea" de adaptarse, absorber las crisis y actuar "cuando una crisis ya no encaja en las viejas categorías".

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, subrayó por su parte el carácter "estratégico" de la integración del mercado energético ucraniano en el europeo y calificó de "particular éxito" la sincronización de la red eléctrica de Ucrania con la continental europea en tiempos de guerra.

"La integración europea no es un concepto político abstracto, sino que genera beneficios mutuos concretos. Ucrania se beneficia de la estabilidad, la conectividad, la inversión y el acceso al mercado europeo. Europa se beneficia de la experiencia, la flexibilidad, las innovaciones y la importancia estratégica de Ucrania en el sector energético", declaró.

Agregó que las infraestructuras críticas constituyen el frente de batalla de la confrontación geopolítica.

"Ucrania ha acumulado una experiencia ganada a pulso que la Unión Europea necesita urgentemente para reforzar su propia resiliencia y seguridad energética", destacó, y agregó que el país invadido ha aprendido, además, "que la resiliencia no es estática, sino que implica adaptarse".

La resiliencia, dijo además, no es opcional y nunca una cuestión puramente nacional.