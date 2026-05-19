Mundo
19 de mayo de 2026 a la - 13:10

Un búfalo albino parecido a Donald Trump se vuelve una sensación viral en Bangladés

Imagen sin descripción

Nueva Delhi, 19 may (EFE).- Un búfalo albino de Bangladés llamado "Donald Trump" se ha convertido en una sensación viral de internet por su parecido al actual presidente estadounidense.

Por EFE

El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.

Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.

Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", indica la publicación.