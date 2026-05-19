Un búfalo albino parecido a Donald Trump se vuelve una sensación viral en Bangladés

El animal de 700 kilogramos, con una cabellera rubia peinada a la manera característica de Trump, ha atraído a multitudes de curiosos y comerciantes hasta la granja Rabeya Agro, a las afueras de Daca.
Según medios locales, el dueño de la granja compró el búfalo hace 10 meses y fue su hermano a quien se dio cuenta del parecido con el mandatario estadounidense.
Este martes, la granja publicó en su página de Facebook un mensaje de despedida con la imagen del búfalo Trump: "La familia Granja Rabeya Agro nunca te olvidará", indica la publicación.