Unesco advierte de que una de cada cuatro personas en África carece de agua potable segura

"El desafío del agua afecta particularmente a África, donde todavía más de 418 millones de personas carecen de servicio de agua potable gestionado de forma segura, mientras que 779 millones no tienen un servicio de saneamiento adecuado", declaró la subdirectora general de la Unesco, la sueca Åsa Regnér.

Regnér participó en la apertura de la semana que la Unesco consagra a África, en la que pone de relieve desafíos como el acceso al agua, la inserción de su juventud, así como su riqueza cultural y artística.

La diplomática sueca consideró "muy importante" que la Unión Africana haya decidido consagrar este 2026 al acceso al "agua sostenible" y a "sistemas de saneamiento seguros".

"Cuando el agua se convierte en un bien que no ofrece garantías (de calidad o acceso) las mujeres y las niñas son las primeras en verse afectadas, porque son ellas las que soportan la carga de buscarla y de preservarla", resaltó Regnér.

En ese sentido, la subdirectora de la Unesco subrayó que "las aguas subterráneas del continente no están lo suficientemente monitoreadas y controladas", una falta de conocimiento que su organización quiere paliar aportando datos sobre recursos hídricos en la zona del Kilimanjaro, lo que debería beneficiar a comunidades de Kenia y Tanzania.

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Otro de los obstáculos que enfrenta el continente es el aumento de sequías e inundaciones, por lo que la Unesco -recordó Regnér- ha puesto en marcha, desde 2018, un sistema de alertas activado en 17 países de la región.

La semana de África en la Unesco, que termina el próximo viernes, cuenta con la participación de gobiernos de la región, académicos, representantes de la sociedad civil y de varios organismos internacionales.