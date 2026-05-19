Xi a Trump: Putin "podría acabar arrepintiéndose de invadir Ucrania", dice Financial Times

El diario británico, que cita a varias personas conocedoras de la evaluación estadounidense de la cumbre celebrada en Pekín, señaló que Xi hizo ese comentario durante unas conversaciones con Trump en las que se abordó la guerra en Ucrania.

Según el FT, las palabras del mandatario chino sobre la decisión de Putin de lanzar la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 habrían ido más allá que en ocasiones anteriores.

Una persona familiarizada con las reuniones de Xi con el expresidente estadounidense Joe Biden afirmó al rotativo que, aunque ambos líderes mantuvieron conversaciones "francas y directas" sobre Rusia y Ucrania, Xi no había llegado entonces a ofrecer una valoración sobre Putin y la guerra.

La información se conoce poco antes de que Putin inicie su 25.ª visita a China, un viaje de dos días que llega apenas una semana después de la visita de Trump a Pekín y que coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia.

Desde el estallido de la guerra, China ha mantenido una postura ambigua: por un lado, ha pedido respeto a la soberanía y la integridad territorial de todos los países, en referencia a Ucrania, y, por otro, ha insistido en atender las "legítimas preocupaciones de seguridad" de todas las partes, en alusión a Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Poco antes de la invasión rusa de Ucrania a gran escala, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites" entre ambos países, una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de sus vínculos.

Pekín ha comprado más de 367.000 millones de dólares en combustibles fósiles rusos desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, un flujo que ha reforzado la dimensión energética de la relación bilateral en medio de las sanciones occidentales contra Moscú, según datos del Centro de Investigación de la Energía y el Aire Limpio.

El volumen total del comercio bilateral entre China y Rusia ascendió a 85.241,01 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de este año, lo que representa un aumento del 19,85 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de la Administración General de Aduanas de China.

Este crecimiento estuvo sustentado en gran parte por las importaciones chinas del apartado "combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación procedentes de Rusia", que alcanzaron los 29.975 millones de dólares entre enero y abril, cifra que equivale a un aumento interanual del 13,14 %.