Yakarta monitorea la situación de 11 indonesios en la flotilla interceptada por Israel

"Las partes (del Gobierno) pertinentes para supervisar la evolución de la situación y apoyar las medidas de protección para los ciudadanos indonesios en esta misión" están coordinadas, indicó la ministra de Comunicación y Asuntos Digitales, Meutya Hafid, en rueda de prensa.

La portavoz, citada por el medio público Antara, condenó "enérgicamente las acciones del Ejército israelí" al interceptar y detener en aguas internacionales embarcaciones de la flotilla, donde también viajaban varios periodistas indonesios que, hasta el momento, están en paradero desconocido.

"En medio del conflicto, la seguridad de los ciudadanos indonesios, incluidos los miembros de la prensa, debe ser siempre nuestra prioridad", declaró la ministra.

La cartera de Asuntos Exteriores declaró previamente que ha preparado medidas de protección para agilizar la repatriación de estos ciudadanos indonesios con sus embajadas en Ankara, El Cairo y Amán.

Al menos 54 embarcaciones zarparon el pasado 15 de abril desde Barcelona con unas 500 personas a bordo rumbo a Gaza, pero la flotilla ha quedado diezmada por dos olas de bloqueos israelíes: una que tuvo lugar cerca de Grecia a finales de abril y la que se registró el lunes en aguas internacionales próximas a Chipre.

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Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, ha intensificado sus mensajes diplomáticos en favor de Palestina en los últimos meses, mientras el presidente del país, Subianto Prabowo, intenta elevar el perfil en política exterior de su Gobierno, en medio de dudas y críticas por algunos programas y medidas domésticas.